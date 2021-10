Le choix d’un mobilier approprié pour votre bureau est essentiel pour créer un espace accueillant qui attire les clients potentiels et stimule vos employés chaque jour. Mais, compte tenu du nombre de meubles disponibles sur le marché, choisir son mobilier peut s’avérer une tâche plutôt ardue.

Lisez notre petit guide pratique qui vous aidera à prendre les meilleures décisions pour l’aménagement de votre bureau.

Gestion de l’espace

Avec plusieurs personnes travaillant toutes ensemble dans un même endroit, votre bureau peut rapidement devenir chaotique et encombré. C’est pourquoi il est recommandé d’investir dans des meubles de taille appropriée, en particulier dans les petits bureaux où l’espace est quelque peu limité. Cela permet non seulement aux employés de se déplacer librement, mais aussi de donner au bureau une apparence soignée et organisée, comme tout espace de travail professionnel devrait l’être.

Notez bien également que le mobilier multifonctionnel est de plus en plus populaire et peut s’avérer être un complément précieux à tout type d’aménagement, offrant un moyen rentable de résoudre les problèmes liés à l’espace. Par exemple, les bureaux peuvent être utilisés pour classer des documents et les sièges les plus modernes sont équipés de connectiques intégrées (USB).

La productivité

Les employés ont plus de chances d’être productifs s’ils travaillent dans des bureaux modernes et inspirants, avec tout le confort nécessaire, comme à la maison. De nombreux espaces de travail contemporains comportent désormais des zones de détente, qui sont, pour l’essentiel, des zones éloignées de l’espace principal du travail et peuvent intégrer du mobilier, des livres et des boissons. Ces « zones de détente » permettent au personnel de prendre cinq minutes ici et là pour s’éloigner de leur bureau et se détendre, ce qui est bénéfique, puisque le fait de prendre une courte pause toutes les heures permet au personnel de rester motivé.

Pourquoi ne pas envisager d’acheter ou de louer une machine à café de bureau auprès d’une entreprise, comme Arc en Ciel Aménagement à Lyon, afin de permettre au personnel d’avoir accès à un plus important choix de boissons chaudes qui leur donneront le petit remontant dont ils ont tant besoin tout au long de la journée ! Vous pourrez trouver de nombreux autres articles permettant d’agrémenter votre salle de détente.

La qualité

Le remplacement régulier du mobilier de bureau est coûteux et perturbe le travail quotidien. Il est donc judicieux d’investir dans des meubles de haute qualité, durables et conçues pour résister à l’épreuve du temps.

Assurez-vous de faire le tour du marché, de lire les critiques et de choisir un fournisseur de mobilier de bureau réputé pour sa qualité et ses prix raisonnables.

Le confort

Dans un environnement de bureau typique, les employés passeront une grande partie de leur journée assis à leur bureau. Il est donc absolument essentiel de leur fournir des chaises confortables et fonctionnelles ainsi que des bureaux adaptés à leur travail.

Il est donc absolument essentiel de leur fournir des chaises et des bureaux confortables et ergonomiques. Il n’y a donc aucune excuse pour ne pas veiller à ce que les employés restent aussi heureux et en bonne santé que possible tout au long de la journée de travail. De plus comme dit plus haut, ceci aura comme effet direct d’augmenter leur productivité.

Le style

Le style est certainement un facteur important dans le choix de l’aménagement de votre espace de travail, et il jouera un grand rôle dans la façon dont les gens perçoivent votre entreprise. Vous devez choisir un mobilier qui s’harmonise bien avec le décor et la palette de couleurs existants, tout en veillant à ce qu’il soit en harmonie avec vos valeurs fondamentales.

Ainsi, qu’il s’agisse de mobilier de bureau contemporain aux couleurs et aux motifs excentriques à façon Start Up, ou peut-être quelque chose de beaucoup plus traditionnel, la clé est de choisir un style qui reflète l’identité unique de votre marque et la culture de votre entreprise.